NFL, Minnesota e Denver ancora in corsa

Altra nottata spettacolare in NFL. Denver ha la meglio nella sfida con gli Steelers (24-17) e resta così in corsa per un posto nella griglia dei play-off (il record di Denver è ora di 5-6). Festeggiano anche i Vikings: 24-17 ai danni dei Packers e possibilità di conquistare la post season ancora vive (6-4-1 per Minnesota).

Nelle altre partite, da rimarcare la vittoria di New England ai danni dei New York Jets (27-13). Infortunio, invece, per Gordon. Il running back dei Los Angeles Chargers si sarebbe, secondo ESPN, infortunato gravemente ad una gamba.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 07:35