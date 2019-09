Spettacolo ed emozioni nel Monday Night NFL. Prova di forza dei Bears che si impongono sui Redskins per 31-15. Per Washington si tratta della terza sconfitta su altrettante partite disputate in questa regular season.

Secondo successo stagionale per Chicago che ha dominato il match, portandosi sul 28-0 grazie ad una super difesa e ad un attacco chirurgico. Per il QB Trubisky dei Bears, 231 yards lanciate (25/31) e tre TD pass.

SPORTAL.IT | 24-09-2019 07:19