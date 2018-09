Spettacolo ed emozioni nel Monday Night NFL. Chicago si è imposta su Seattle per 24-17. Decisivo un intercetto di Amukamara che è andato a TD dopo aver corso per 49 yards. Ottima prova difensiva dei Bears.

Mack, uno dei leader della difesa dei Bears: "E' una bella sensazione. Abbiamo preso in mano le redini del match", le sue parole riportate da ESPN. Prima vittoria in regular season per Chicago (1-1). Seattle è 0-2.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 07:20