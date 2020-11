NFL: Monday Night ai Patriots

I New England Patriots hanno rischiato nel Monday Night della nona settimana di NFL. I sei volte vincitori del SuperBowl si sono imposti solamente in volata e in rimonta 30-27 in casa dei New York Jets.

E’ stato decisivo al termine di un quarto quarto da 13-0 un field goal da 31 yard dell’ex Nick Folk.

I padroni di casa, sempre sconfitti finora in otto uscite stagionali, sono andati negli spogliatoi sul 20-10. Joe Flacco, quarterback dei Jets, non è però bastato i suoi con 3 TD e 262 yard lanciate. A fare la differenza nel secondo tempo, oltre a Folk, è stato infatti Cam Newton con 274 yard e 2 TD personali.

Grazie a questo terzo successo stagionale, i Patriots restano virtualmente in corsa per la wild card.

OMNISPORT | 10-11-2020 09:44