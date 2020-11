NFL Monday Night: bel successo dei Rams

Spettacolo ed emozioni nel Monday Night NFL. Al termine di un match molto tirato, i Los Angeles Rams si sono imposti sui Tampa Bay Buccaneers per 27-24. Ottima prova di Goff. Il QB dei Rams ha lanciato per 376 yards (39/51) con tre TD pass (ma anche due intercetti).

In difficoltà Brady. Il QB dei Buccaneers è poco preciso (26/48 per 216 yards, con due TD pass e altrettanti intercetti). Grazie a questa vittoria, la franchigia di Los Angeles sale a sette vittorie e solo tre sconfitte in regular season. Positivo anche il record di Tampa Bay: 7-4.

OMNISPORT | 24-11-2020 07:17