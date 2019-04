NFL, Murray è la scelta N.1 del draft

Nella notte è andato in scena l'atteso draft NFL. Gli Arizona Cardinals hanno deciso di puntare, come scelta N.1, su Kyler Murray, ex stella degli Oklahoma Sooners e vincitore, nel 2018, dell'Heisman Trophy (massimo premio per un giocatore del college).

Quarteback di 21 anni, Murray è apparso visibilmente emozionato: "E' sempre stato il mio sogno, fin quando ero un bambino", le sue prime parole riportate da ESPN. Come seconda scelta assoluta è stato chiamato Nick Bosa, dai San Francisco 49ers.

SPORTAL.IT | 26-04-2019 07:23