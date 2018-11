NFL, non si gioca in Messico

La super sfida tra Chiefs e Rams (entrambe con un record di 9-1), in programma il prossimo lunedì, non si disputerà, come programmato, allo stadio Atzeca, in Messico. Il terreno di gioco è in pessime condizioni. Da qui la decisione, da parte della stessa NFL, di spostare la partita a Los Angeles, al Memorial Coliseum.

"Non è giusto rischiare la nostra salute", le parole del giocatore NFL Schefter. "Campo inadatto ad ospitare una gara NFL a causa di piogge e tanti eventi programmati allo stadio", il commento di Waller, vicepresidente esecutivo internazionale della NFL.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 07:30