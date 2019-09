NFL, nuovo record per Brady

Inizio di stagione da urlo per i Patriots. New England si sbarazza anche dei New York Jets (30-14 il finale), conquistando così la terza vittoria in altrettante gare di regular season NFL (come Chiefs, Packers, Bills, 49ers e Rams).

Gara da ricordare per Brady. Il QB dei Patriots ha superato Brees nella classifica dei giocatori che hanno completato più passaggi da TD nella storia dell'NFL. Brady è ora a quota 523 TD pass, a -16 da Manning, leader assoluto della classifica (539).

SPORTAL.IT | 23-09-2019 07:45