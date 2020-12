NFL, prima sconfitta per gli Steelers

Clamoroso in NFL. Washington riesce nell’impresa di battere Pittsburgh (23-17), grazie ad un ultimo quarto leggendario (13 a 3 di parziale). Per gli Steelers si tratta della prima sconfitta in tutto il 2020.

Nonostante la sconfitta, gli Steelers restano, ovviamente, in vetta alla AFC con 11 vittorie e una sola sconfitta. In campo anche Buffalo e San Francisco con la vittoria dei Bills per 34-24 (ottimo l’apporto del QB dei Bills Allen, protagonista di quattro TD pass).

OMNISPORT | 08-12-2020 10:02