Al quarto tentativo, Denver ha vinto la prima gara stagionale in regular season NFL. I Broncos si sono imposti sui Jets con il risultato finale di 37 a 28 (New Kork è ancora ferma al palo con zero vittorie).

Decisivo l’apporto, in casa Broncos, di Rypien (nono QB a partire titolare in una gara dei Denver Broncos dal 2017). Rypien ha lanciato con un buon 19/31, per 242 yards complessive (due TD pass e tre intercetti).

OMNISPORT | 02-10-2020 07:42