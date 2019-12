NFL, Ravens all'ultimo respiro

Proseguono le emozioni in regular season NFL. Con un FG, dalle 49 yards, di Tucker, i Ravens piegano i 49ers (20-17). I Redskins superano i Panthers (29-21) mentre i Bengals si sbarazzano dei Jets (22-6). Bene i Titans (31-17 ai danni dei Colts) mentre i Buccaneers piegano i Jaguars (28-11).

Chiefs a valanga sui Raiders (40-9). I Dolphins regolano gli Eagles (37-31) mentre i Packers giganteggiano con i Giants (31-13). Vittorie anche per Rams (34-7 ai Cardinals), Broncos (23-20 ai Chargers) e Steelers (20-13 ai Browns). Infine, colpaccio dei Texans che sorprendono i Patriots (28-22). Per New England, seconda sconfitta stagionale.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 07:44