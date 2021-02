Aaron Rodgers ha vinto il titolo di MVP per la stagione 2020 dell’NFL (44 voti su 50 disponibili). Per il QB dei Green Bay Packers si tratta del terzo MVP in carriera, dopo quelli conquistati nel 2011 e nel 2014.

“E’ un onore vincere questo premio per la terza volta. Ho disputato una delle migliori stagioni della mia carriera”, le sue parole riportate da ESPN. Kevin Stefanski, dei Denver Broncos, è stato votato allenatore dell’anno.

