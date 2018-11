Nell'anticipo del week-end NFL, Seattle riesce a battere Green Bay (27-24 il finale), mantenendo vive le speranze di guadagnarsi un posto nella post season. Ora il record dei Seaahawks è in perfetta parità (5-5).

Decisivo per il successo di Seattle è stato Wilson. Il QB dei Seahawks ha lanciato per 225 yards, con due TD pass. In particolare, fondamentale il TD pass per Dickson nel quarto periodo che ha affossato Green Bay.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 07:45