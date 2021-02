Tragedia nel mondo dell’NFL. Vincent Jackson, ex stella NFL, è stato trovato senza vita in una stanza d’albergo in Florida. La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa nella giornata di lunedì scorso.

Lo sceriffo della contea di Hillsborough ha aperto un’indagine per capire cosa sia accaduto. Vincent Jackson ha disputato ben 12 stagioni nell’NFL (wide receiver), disputando anche tre Pro Bowl.

OMNISPORT | 16-02-2021 08:43