NFL, sorridono i Cowboys

Tre le gare di regular season NFL disputate nella notte del Giorno del Ringraziamento. Altra vittoria per i Saints che si sbarazzano anche dei Atlanta Falcons (31-17). Per New Orleans si tratta della decima vittoria consecutiva (10-1 l'attuale record dei Saints).

Il match, ricco di tradizione, tra Dallas e Washington sorride ai Cowboys che si impongono 31-23 (289 yard lanciate, con due TD pass per Prescott, QB di Dallas). Infine vittoria di Chicago ai danni di Detroit (23-16). La post season NFL è ormai sempre più vicina.

SPORTAL.IT | 23-11-2018 07:30