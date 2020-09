L’NFL è ripartita. Nella prima giornata della regular season, in programma un doppio Monday Night. Bel successo degli Steelers che si sono imposti sui Giants per 26-16. Buona prova di Snell Jr. (113 yards di cosa per il running back di Pittsburgh).

Emozioni e colpi di scena in Tennessee-Denver con il successo dei Titans per 16-14. Decisivo l’ultimo quarto: 9-7 per la squadra del quarterback Tannehill (249 yards completate e anche due TD).

OMNISPORT | 15-09-2020 07:37