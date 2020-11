NFL, Steelers ancora imbattuti

Gli Steelers sanno solo vincere. Altra vittoria di Pittsburgh che regola anche Jacksonville (27-3), conquistando la decima vittoria in regular season NFL (nessuna sconfitta ad oggi). Super difesa e il solito Roethlisberger. Il QB degli Steelers lancia 267 yards (32/46) con due TD pass e un intercetto.

Nelle altre sfide, da registrare il successo di Kansas City ai danni di Las Vegas (35-31). Bene anche Seattle che regola Arizona (28-21). Prosegue il momento no dei New York Jets, battuti anche dai Los Angeles Chargers (28-34). I Jets non hanno vinto ancora una sola partita (0-10).

OMNISPORT | 23-11-2020 07:21