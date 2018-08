NFL, tragedia durante un torneo di videogiochi

Durante il torneo di qualificazione Madden NFL 19 Classic, noto videogame dedicato al mondo NFL, andato in scena a Jacksonville, c'è stata una sparatoria con conseguenze tragiche. Un ragazzo di 24 anni, come riportato da ESPN, è entrato nel ristorante in cui si stava svolgendo il torneo e ha aperto il fuoco.

Dopo aver ucciso due persone e averne ferite diverse, il ragazzo si è ucciso usando la propria pistola. Nota ufficiale della NFL che si è detta "… scioccata e profondamente rattristata dall'orribile tragedia a Jacksonville.I nostri cuori vanno a tutte le persone colpite".

SPORTAL.IT | 27-08-2018 07:45