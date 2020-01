Tutto pronto per la post season NFL. Sono 12 le franchigie che hanno staccato il biglietto per i play-off. L'obiettivo è conquistare un posto al LIV Super Bowl, in programma il prossimo 3 febbraio a Miami, in Florida.

Il primo appuntamento sarà la sfida, valida per la prima Wild Card, tra Houston Texans e Buffalo Bills, in programma sabato 4 gennaio. San Francisco, Baltimora, Kansas City e Green Bay sono già qualificate al primo turno.

SPORTAL.IT | 03-01-2020 07:20