Niang, il Torino gela il Nizza

M’Baye Niang non sembra poter far parte del secondo Torino di Walter Mazzarri, il primo da inizio stagione dopo il subentro a Mihajlovic dello scorso gennaio. L’attaccante senegalese, appena rientrato dalla vacanza post-Mondiale, non ha convinto nella prima annata in granata e dalla sua cessione il presidente Cairo sembra poter ricavare quanto necessario per chiudere la campagna acquisti in entrata, magari con un colpo ad effetto che potrebbe rispondere al nome di Simone Zaza.

Il distacco tra il Toro e l’ex milanista avverrà però alle condizioni della società venditrice e non a quelle del Nizza, la squadra più interessata all’attaccante. Come riportato da 'Sky Sport', infatti, i francesi si sono visti respingere la prima proposta formulata al Toro, quella del prestito secco. I granata vogliono monetizzare e attendono altre offerte.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 22:05