Niang: "Qui si pensa solo al calcio"

L'attaccante del Rennes, in prestito dal Torino, Mbaye Niang, in una intervista a L'Equipe ha parlato del suo futuro.

"Se posso convincere il Rennes a tenermi? E' quello che provo a fare. Voglio restare in questo club che mi piace, dove i giocatori sono messi in condizione di non pensare ad altro che al calcio".

Per quanto riguarda l'Europa League: "Credo che il Betis proverà ad avere il possesso, ma secondo me avere il pallino del gioco in mano non significa sempre vincere, anzi. Dipenderà tutto da noi, dovremo essere bravi ed intelligenti a sfruttare le occasioni che capiteranno. Dobbiamo essere ambiziosi, siamo un club in crescita e ho fiducia nel livello che abbiamo raggiunto". L'andata in Francia è finita 3-3.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 15:45