Niang saluta, Ljajic sempre più indeciso

Mbaye Niang sarà a breve un giocatore del Rennes. L'ex attaccante del Milan lascia il Torino dopo che i granata e il Rennes hanno trovato l'accordo per il giocatore, che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto in Ligue 1. Niang ha preferito il Rennes a Leganes e Bordeaux.

Più complicata la situazione di Adem Ljajic: il giocatore, pressato dal Besiktas, è fortemente indeciso sul da farsi. I tifosi gli hanno chiesto a più riprese di restare e sono quasi tutti dalla sua parte, ma è salito il rischio di essere utilizzato con il contagocce da Walter Mazzarri nel corso della stagione. Nelle prossime 48 ore arriverà la decisione definitiva: secondo indiscrezioni da Torino, sarebbe soprattutto l'agente del calciatore a puntare forte per il club di Istanbul, una soluzione che per il ragazzo potrebbe rivelarsi vantaggiosa sia dal punto di vista economico che sportivo.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 10:25