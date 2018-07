Niang sogna Nizza, il Toro sorride

Mentre il “suo” Torino piegava di misura il Nizza nell’amichevole giocata ad Alessandria, M’Baye Niang ha compiuto un altro passo avanti verso l’addio alla maglia granata. L’attaccante senegalese, che si è aggregato da pochi giorni al ritiro del Toro dopo la vacanza prolungata per la partecipazione al Mondiale, e che per questo motivo non ha partecipato alla partita, è stato infatti protagonista di un significativo siparietto su Instagram.

L’ex milanista ha infatti commentato un video dell’amico Mario Balotelli, attualmente tesserato proprio per il Nizza: “Fra esci dal campo arrivo io” le parole usate da Niang per commentare l'allenamento di 'Balo'. Parole che sembrano essere un chiaro segnale in merito alla trattativa che il Toro ha con il club della Costa Azzurra, pur minimizzata dal presidente granata Cairo a margine dell’amichevole del “Moccagatta”. Il senegalese può quindi approdare presto alla corte di Patrick Vieira, a patto però che i rossoneri versino al Torino la cifra di 15 milioni richiesta da Cairo, fondamentale per evitare una minusvalenza e finanziare le ultime operazioni in entrata.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 28-07-2018 23:00