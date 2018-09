Niang: "Via da Torino per ritrovare la gioia"

Mbaye Niang in un'intervista all'Equipe torna sul suo addio al Torino: "In Italia era diventato tutto più complicato, sono andato via perché avevo il bisogno di ritrovare il sorriso e la gioia di giocare a calcio".

La punta francese, approdato in Italia ad appena 17 anni, al Milan, non è riuscito a sfondare definitivamente nel nostro calcio: "Non sono d'accordo con chi dice che il Rennes stia un gradino sotto, sono venuto in un club che ha tante ambizioni. Ho un'idea in testa per rilanciarmi e ho voluto seguire la logica. Al Torino ho avuto degli alti e bassi, la stagione è andata bene da novembre a marzo e poi tutto si è fatto più complicato. Ho giocato tanti anni in Italia, ho fatto quello che dovevo fare anche in club importanti come il Milan. Mi sono fatto trovare pronto quando sono stato chiamato in causa".

SPORTAL.IT | 26-09-2018 12:05