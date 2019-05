Nibali all'attacco: "Roglic ha una lacuna"

Riparte il Giro d'Italia, e Vincenzo Nibali è pronto ad attaccare Roglic nei prossimi giorni: "Finora ha trovato il suo terreno e lo ha sfruttato. In passato, in salita ha mostrato qualche lacuna, come per esempio all’ultimo Lombardia".

Lo Squalo ha studiato bene il suo avversario: "Al Lombardia attaccò per primo e poi si staccò. All’Alpe d’Huez al Tour 2018, quando ero caduto, era a ruota anche con me dolorante. Bisogna vedere se le lacune le ha colmate o no. Non ho un piano preciso, ma il Giro è ancora tutto da giocare", spiega carico alla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 12:44