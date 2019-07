"E’ un tracciato molto bello, ma gli avversari che trovo qui sono tutti più freschi di me perché non hanno corso il Giro d'Italia. Vedremo quali saranno le mie energie e quanto riuscirò a recuperare. In questo

Tour de France posso permettermi di vivere alla giornata".

A dirlo, al 'Corriere dello Sport', è stato Vincenzo Nibali a poche ora dal via della 'Grande Boucle'.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 10:45