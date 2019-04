Nibali: "Dalle gambe risposte importanti"

Vincenzo Nibali ancora protagonista nella terza tappa del Tour de Alps vinta da Fausto Masnada. Lo Squalo si è messo di nuovo alla prova con un doppio attacco sulla salita finale, ripreso da Froome e dalla Sky.

"La Sky è la squadra più forte, abbiamo attaccato spingendo tanti watt ma l’andatura degli Sky era davvero importante. Ci abbiamo provato Majka ed io anche se ci siamo accorti che non ci sarebbe stato molto spazio. Sapevamo che la tappa era corta e la salita non durissima, inizialmente pensavo di non attaccare proprio per le caratteristiche della giornata e dell'ascesa, poi le gambe mi hanno dato risposte e quindi ci ho provato. Nella volata sono stato tutto sulla destra, Majka ha fatto una linea più dritta e mi ha superato, arrivando terzo mentre io ho finito quarto. Direi bene così", sono le parole riportate da Tuttobiciweb.it.

