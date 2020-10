Nibali: "Ho commesso uno sbaglio"

Vincenzo Nibali ripercorrendo la tappa di domenica del Giro ha confessato di avere commesso un errore importante durante la salita per Roccaraso: “Ho fatto lo sbaglio di togliere la mantellina, sarebbe stato meglio tenerla fino alla fine. Mi sono un po’ congelato e non riuscivo ad alzarmi sui pedali”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Il siciliano si sente comunque bene e non è preoccupato dall’affanno avuto nel finale: “Stavo bene, ma era un arrivo del cavolo per me. Un po’ esplosivo. Si è risolto con una volata in salita dove ho pagato qualche secondo a chi è stato più scattante”.

OMNISPORT | 12-10-2020 14:33