Nibali, il medico non è preoccupato

Il dottore del Team Bahrain Merida Emilio Magni tranquillizza i tifosi dopo lo sfogo di Vincenzo Nibali dei giorni scorsi sulle sue condizioni fisiche: "Vincenzo sta benino, mi ha riferito che nelle prime due ore e mezzo di tappa non aveva nulla. Nel finale, qualche fastidio all’emitorace destro. Ma una cosa accettabilissima. Si prosegue sulla strada tracciata. Siamo in linea perfetta. Sapevamo che nella prima settimana, cioè questa, c’era da soffrire come cani. Nella seconda ci dovrebbe essere un miglioramento e la situazione dovrebbe essere buona dalla terza, nella quale è previsto anche un giorno di verifica", sono le parole riportate da Sportfair.

Sulla questione ha parlato anche il general manager della squadra, Brent Copeland: "Vincenzo è in crescita, sulla strada giusta. Vedrete che arriva dove vuole arrivare. E dove pure noi vogliamo che arrivi. I segnali sono positivi. Lo sfogo? Credo sia da capire. Vincenzo è un campione, intuisce che non può vincere e reagisce così. Vede gli altri che vanno più forte e questo non gli fa piacere. Magari pure il caldo tremendo lo innervosisce. I nostri sponsor si sono allarmati. Siamo in fase di rinnovo contrattuale e questa preoccupazione, il dubbio di non tornare come prima, ha avuto ripercussioni negative. Però dubbi non ce ne sono: Nibali torna come prima, eccome. Credo che sia stato un sito inglese a fare una traduzione imprecisa, che ha creato confusione".

SPORTAL.IT | 30-08-2018 12:20