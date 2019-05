Nibali infastidito con un motociclista

Vincenzo Nibali contiene i danni nella cronometro di San Marino, primo terreno di sfida per i big del Giro 2019.

Il messinese perde solo 52" dal vincitore di tappa Primoz Roglic e ha commentato la propria prova con moderata soddisfazione ai microfoni di Rai Sport: “Credo di aver fatto una buona prova considerando la pioggia. Ho avuto anche un problema con la bici, perché ho preso una buca e mi si è abbassata la sella. Quando ho visto Lopez davanti a me mi sono rinfrancato e ho avuto la conferma che stavo facendo bene. È un buon risultato l'aver guadagnato su Yates e su Lopez”.

C’è anche spazio, però, per un pizzico di nervosismo: “Domani ci godiamo il giorno di riposo e poi si entra nel vivo con le salite, quelle giuste. In gara oggi non ho preso nessun rischio, mi sono arrabbiato anche con la moto Rai che entrava nel mio campo visivo e mi dava un po’ fastidio: volevo restare concentrato al massimo nel mio sforzo”.



La battaglia è appena iniziata: “Siamo in tabella di marcia, Roglic avrebbe guadagnato con le cronometro, ma il Giro è ancora tanto lungo, dobbiamo affrontare grandi difficoltà prima di arrivare a Verona”.



SPORTAL.IT | 19-05-2019 21:29