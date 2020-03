Nibali: "La squadra mi ha difeso alla grande"

Vincenzo Nibali è soddisfatto dopo la prima tappa della Parigi-Nizza, che lo ha visto concludere in ventunesima posizione, a 15 secondi dal vincitore. "E’ stata una giornata difficile, con freddo e ritmo sostenuto per tutto il giorno, ma sono contento per le sensazioni e per non aver perso tempo prezioso. Ringrazio la squadra che mi ha protetto e sostenuto alla grande nei numerosi tratti con ventagli".

"Negli ultimi 50 km Stuyven è stato preziosissimo nel tenermi sempre nelle prime posizioni del gruppo. Non ho corso rischi e non posso che essere soddisfatto. Vediamo giorno dopo giorno come riusciamo a gestire la corsa per la classifica generale. La prossima sarà un’altra giornata con vento e strade strette. Insomma, una tappa insidiosa", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 09-03-2020 08:22