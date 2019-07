Nibali, l'amico Caruso: "Vincenzo non è questo"

Damiano Caruso, passato per primo in cima all'Izoard nella tappa di giovedì, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul momento di Vincenzo Nibali: "Abbiamo vissuto il Giro d’Italia assieme, e poi questo Tour dove il serbatoio non è mai stato pieno. Più o meno abbiamo provato le stesse sensazioni. Ma ne veniamo fuori.Vedrà, anche Vincenzo".

"Dimostrerà il campione che è. Se non in questo Tour, già nel finale di stagione. Il vero Nibali non è questo".

SPORTAL.IT | 26-07-2019 08:41