"Nibali mai così in forma prima del Giro"

Il team manager del team Bahrain Merida Brent Copeland è ottimista su Vincenzo Nibali a due settimane dall'inizio del Giro d'Italia: "Non è mai stato in condizioni così buone prima dell’inizio di una corsa di tre settimane, quindi è grandioso".

Il bilancio della Liegi-Bastogne-Liegi: "Nibali e Teuns non sono così veloci e con un finale del genere sapevamo che arrivando in un gruppetto sarebbe stato difficile piazzarsi sul podio. È un buon segnale per il Giro d’Italia e penso che le sue condizioni stiano migliorando sempre di più avvicinandoci alla corsa e questa è la cosa più importante.Siamo contenti di come è andata la Liegi, poteva essere ancora meglio, ma era più di un test perché non correva una gara così lunga dalla Milano Sanremo e quindi c’erano dei punti interrogativi".

SPORTAL.IT | 01-05-2019 10:55