Nibali: "Mi aspetto Dumoulin più avanti"

Vincenzo Nibali commenta così la prima tappa del Giro d'Italia: "Sono soddisfatto: quella di oggi era una cronometro molto difficile. Conoscevamo bene il percorso: era una tappa divisa un po' in due parti. Il tempo che fatto segnare è buono ma Roglic ha fatto un tempone".

"Dumoulin oggi non ha fatto una prestazione super ma me lo aspetto più in forma più avanti. La corsa è lunga: la viviamo giorno dopo giorno. Dobbiamo essere prudenti e restare con i piedi per terra. Il tifo è stato molto bello. La Polizia Stradale sta facendo un gran lavoro per garantire la nostra incolumità. Visto come ha corso oggi, Roglic di certo è uno dei favoriti per il successo finale".

SPORTAL.IT | 11-05-2019 22:04