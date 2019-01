Nibali, niente freni a disco

Vincenzo Nibali in un'intervista a cyclinside.it parla della stagione che sta cominciando: "Giro d'Italia e Tour nello stesso anno? È proprio difficile, risponde, è roba per grandissimi e nel ciclismo moderno non c’è spazio per una forma ad altissimo livello per così tanto tempo".

Lo Squalo si esprime anche su questioni prettamente tecniche, a cominciare dai freni a disco: "Ma, sai ho visto che in pianura la bicicletta risulta più rigida col perno passante, tant’è che spesso i velocisti li usano e ci vincono pure, in salita, anche a parità di peso delle ruote, preferisco ancora i freni tradizionali".

Sulla scelta del reggisella regolabile per abbassare la posizione in discesa e avere più maneggevolezza: "È vero ho fatto delle prove, ma alla fine sono tornato al reggisella normale".

SPORTAL.IT | 29-01-2019 15:00