Nibali non si ferma neanche per la polizia

La tappa del Tour de France con arrivo sull’Alpe d’Huez ha confermato Geraint Thomas al comando della classifica generale.

Il ciclista gallese ha tagliato il traguardo per primo per la seconda corsa consecutiva, ma l’evento eccezionale è la caduta di Vincenzo Nibali per colpa di un motociclista della polizia francese.

A quattro chilometri dell’arrivo, Chris Froome scatta in avanti alla caccia di Bardet con Nibali che prova a rimanere attaccato al corridore del team Sky, ma la strada si stringe fra le transenne e come racconta lo stesso corridore italiano: “Bardet aveva una decina di secondi di vantaggio e noi eravamo in mezzo alle moto. In quel punto la strada si stringeva molto, c’erano due moto della polizia, Froome ha accelerato e io che stavo bene l’ho seguito. Di colpo c’è stato un rallentamento e sono caduto”.

Froome, accortosi della caduta di Nibali, ha ‘concordato’ con Dumolin, Bardet, Landa e Thomas di aspettare che Nibali potesse rientrare in corsa, ma il ‘patto’ dura pochi secondi e Bardet parte in volata, ma la forza e la condizione fisica di Thomas prevalgono e consentono al gallese di arrivare alla vittoria della tappa.

Lo Squalo mantiene la calma e chiude la corsa con un ritardo di soli 13”. Nibali esprime la sua amarezza dopo il test antidoping: “Stavo bene, la condizione c’era, ci credevo fortemente. Il primo attacco l’avevo fatto solo per vedere che stava bene. Peccato. Però sono cose che possono succedere quando c’è tanta gente, tanto pubblico”.

Un Tour che sta creando qualche problema di gestione all’organizzazione, alle prese con tanti spettatori che corrono in mezzo alla strada e, come successo oggi, con fumogeni in mano che costringono i corridori a percorrere diversi metri in mezzo alle varie nubi colorate.

In classifica generale, Thomas guida con 1’ 39” di vantaggio su Froome, 1’ 50” su Dumoulin, 2’37” su Nibali e 2’ 46” su Roglic.

