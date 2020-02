Nibali, preparazione al top: le parole di Slongo

La preparazione alle Canarie procede bene per Vincenzo Nibali. L'allenatore Paolo Slongo in un'intervista a tuttobiciweb conferma: "Stiamo cominciando a lavorare molto bene dopo un breve periodo di acclimatamento qui al Teide. Siamo qui da martedì e tutto procede per il meglio. Su al “convento” ci sono 15 gradi. Ma giù dove ci alleniamo i gradi arrivano a 27. Stiamo facendo un buonissimo lavoro di soglia e intensità, con tanto lavoro anche di fondo e una serie di lavori specifici", le parole a tuttobiciweb.it.

"Tra qualche giorno ci raggiungeranno anche Edward Theuns e Jasper Stuyven, due uomini da classiche che staranno qui oltre il 10 febbraio, giorno in cui noi torneremo a casa. Poi dal 19 al 23 con Vincenzo e Mollema saremo alla Vuelta ao Algarve. Se stiamo facendo lavori specifici anche per la crono? Certo che sì. Dopo due giorni di lavoro, il terzo è dedicato alla bicicletta da cronometro. Per il momento posso solo dire che siamo perfettamente in tabella e soprattutto siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo".

