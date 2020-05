Nibali: "Rulli? La penso come Fantozzi..."

Vincenzo Nibali in un'intervista a Tuttosport ha detto la sua sui rulli come metodo di allenamento in quarantena: "Sui rulli la penso esattamente come Fantozzi quando parlava della Corazzata Potemkin (una c…a pazzesca ndr). Per me il ciclismo vero si fa in strada".

Lo Squalo, che risiede a Lugano, è riuscito a differenza di altri colleghi ad allenarsi in strada durante lo stop delle corse per l'emergenza Coronavirus. Ora l'obiettivo è ridefinire il calendario, a cominciare dal Giro, che potrebbe partire ad ottobre: "Al momento nella mia testa c’è ancora il Giro d’Italia".

SPORTAL.IT | 04-05-2020 13:12