Nibali secondo e felice: "Ho fatto il massimo"

Vincenzo Nibali non riesce a chiudere con una vittoria la stagione che si era aperta con il trionfo alla Milano-Sanremo, ma contraddistinta da tanti problemi fisici ed episodi sfortunati, su tutti la caduta al Tour nella tappa dell'Alpe d'Huez che lo ha costretto al ritiro dalla Grande Boucle.

Al Giro di Lombardia, già vinto in due occasioni, 'Lo Squalo' è secondo alle spalle di Thibaut Pinot, ma traccia un bilancio positivo al termine di una delle corse che predilige: "Non sono andato in crisi, ho cercato di gestirmi. Con una fuga così da lontano e al Lombardia, la condizione è quella che è, anche se sono andato un po' in crescita proprio per questa gara che conta molto per me. Di più non potevo fare, Pinot è uscito bene della Milano-Torino, ha avuto un buon periodo, era veramente al top della condizione. Con la forza che rimaneva sono riuscito ad ottenere questo secondo posto grazie alla mia grinta. Per un atleta come me conta molto di più la vittoria, ma quello di oggi è un buon risultato, è una sorta di riscatto dopo tutto quello che è successo".

SPORTAL.IT | 13-10-2018 19:45