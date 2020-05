Nibali: "Smetterò quando sarò stanco"

"Che cosa mi manca delle corse? Le corse. La sfida. Ogni tanto facciamo qualche simulazione, una gara, una salita a tutta. L'altro giorno ho sfidato Ulissi su una salita dura, oltre il 15%, nessuno dei due voleva stare dietro, siamo arrivati in cima che eravamo blu". Vincenzo Nibali, intervistato dal 'Corriere dello Sport', è in attesa di tornare a correre.

"Indubbiamente se lo sport non potesse ripartire sarebbe un problema", riconosce lo Squalo dello Stretto, che parla anche dei suoi obiettivi futuri: "La Roubaix è l'unica che mi manca tra le belle, ci potrebbe stare. Anche se non è adattissima a me, e non l'ho mai corsa perché non arrivava nel momento giusto del mio calendario. Però sì, mi piacerebbe provare". Sul ritiro: "Smetterò quando sarò stanco. Non prima", sono le parole riportate dall'Ansa.

SPORTAL.IT | 14-05-2020 10:36