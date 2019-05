Nibali-Yates, subito scintille

Vincenzo Nibali pungente dopo la sua prova a cronometro nella prima tappa del Giro d’Italia, a Bologna. “Soddisfatto? Ne mancano ancora tanti e vediamo. Mi sono gestito bene, è una salita che conosco bene, ho fatto uno sforzo in progressione fino in cima. Aspetto soprattutto Yates, che ha detto che dobbiamo farcela sotto… poi non so se sono vere le sue parole, c’è tanta esagerazione, però… cerchiamo di avere rispetto per tutti gli avversari che sono qua al Giro d’Italia e che lottano per vincere”.

Il siciliano ha fatto meglio di Dumoulin, uno dei favoriti, e ha perso 23 secondi da Roglic, subito impressionante..

SPORTAL.IT | 11-05-2019 18:22