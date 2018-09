Nicchi dà ragione a Inter e Torino

Cinque punti in classifica dopo 360' di campionato, che sarebbero potuti essere il doppio, o quasi. Il Torino è infuriato con la classe arbitrale dopo le discusse direzioni, ausilio del Var compreso, contro la Roma alla prima giornata e contro l’Udinese alla quarta.

Il ds granata Petrachi non ha nascosto la rabbia della società, condivisa dal presidente Cairo e a conferma di come l'ultimo sia stato un weekend difficile sul piano arbitrale, considerando anche le proteste dell’Inter dopo la sconfitta con il Parma, ecco le parole del presidente dell’Aia Marcello Nicchi: “In Inter-Parma Manganiello e la videoassistenza hanno commesso due errori non andando a rivedere le immagini, come da protocollo, sul tocco di mano di Dimarco in area e su un fallo di Gagliardini che purtroppo però l'arbitro non aveva visto: poteva essere sanzionato col giallo o col rosso, ma il Var doveva chiamarlo".

“In Udinese-Torino – ha aggiunto Nicchi – Valeri ha invece sbagliato per precipitazione”.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 22:05