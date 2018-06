Nicchi sicuro: "Frosinone-Palermo regolare"

Il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, in esclusiva nel 'Maracanà' di RMC Sport si è soffermato sulla polemica scaturita dopo Frosinone-Palermo in riferimento all'arbitro Federico La Penna:

"Prima di tutto prendo atto del risultato del campo, punto – ha detto -. Non dobbiamo dare altre risposte. Il campo stabilisce il verdetto di una partita. Il resto non è materia di mia competenza, ci sono altri organi preposti che faranno ulteriori accertamenti. Non c'entra niente che uno lavora da una parte, ci mancherebbe solo che si mettesse in dubbio l'intelligenza e la preparazione di una classe arbitrale. Non voglio inserirmi nella polemica tra due società, non è compito del presidente dell'AIA fare questo: la partita si è giocata in modo regolare".

SPORTAL.IT | 19-06-2018 15:40