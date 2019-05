Nicchi: "Sperimentiamo centro Var unico"

"Dal prossimo fine settimana inizieremo la sperimentazione 'offline' in un centro Var unico a Roma per vedere il lavoro che stanno portando avanti i tecnici. Dopodiché quando avremmo fatto la sperimentazione noi contiamo di partire per l'inizio del prossimo campionato" con un centro Var unico "a Coverciano". Lo ha detto il presidente dell'A.I.A., Marcello Nicchi, ospite negli studi di 'Toscana tv'.

"Ho avuto l'idea, conoscendo da decenni tutta la struttura di Coverciano, di portare la struttura Var in un centro unico proprio a Coverciano-ha aggiunto Marcello Nicchi- Il presidente federale" Gabriele Gravina "quando gli ho proposto la cosa si è entusiasmato, ha detto che era d'accordo, le società lo stesso, e stiamo già lavorando sotto la palestra di Coverciano".

SPORTAL.IT | 07-05-2019 11:05