Nicholas Crow per Imola

L'Andrea Costa Imola Basket ha annunciato l'arrivo in casa biancorossa di Nicholas Crow.

Ala piccola, classe '89, figlio d'arte Nicholas Crow è cresciuto sui campi dei Crabs, con le prima uscite in Lega Due nella stagione 2007/2008. Sempre durante quella stagione ha debuttato in maglia azzurra nella nazionale italiana under 18, con la quale ha disputato gli Europei di Madrid, e ha successivamente continuato la sua avventura in nazionale Under 20. Crow successivamente ai Crubs, è stato ingaggiato nel 2011 da Capo D'Orlando per disputare un altro anno in Serie A2. Mettendosi in mostra sin da subito è stato scontato l'esordio in Serie A, dove ha indossato prima la maglia avellinese e dopo ha militato presso la Consultinvest Pesaro.

L'ala italiana approda ad Imola dopo aver indossato per tre stagioni la casacca gialloblu di Scafati, dove si è messo in mostra con ottimi risultati, 11.2 punti di media nell'ultimo anno e raggiungendo I playoff per ben due stagioni su tre.

Nicholas ha sottoscritto un contratto di due anni con eventuale uscita per entrambi alla fine del primo anno.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 15:30