Nick Trecapelli giocherà a Cortina

Il canadese Nick Trecapelli sarà il primo volto nuovo per la Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro per la prossima stagione agonistica.

Il difensore ha conquistato il titolo 2017/18 in Slovacchia con il Banska Bystrica. Il 26enne nordamericano ha raggiunto il club slovacco sul finire della stagione: in 12 partite ha raccolto 3 punti (1G/2A).

Trecapelli, prima di arrivare in Slovacchia, ha giocato due stagioni in East Coast Hockey League. Per il difensore nordamericano quella di Cortina sarà la seconda esperienza in Europa.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 17:45