Nico Cereghini fa le carte al Mondiale delle MotoGp 2019

Nico Cereghini punta forte su Andrea Dovizioso. "Tutti i piloti sono battibili, ma certamente non sarà facile battere questo Marc Marquez – racconta a Virgilio Sport -. Chi può cercare di farlo nel 2019 è la Ducati, conto sul forlivese, che può fare uno step ulteriore e vedersela con il campione del mondo in carica. Che, tra l’altro, avrà un concorrente in casa in grado di complicargli un po’ la vita, Jorge Lorenzo. Il maiorchino è uno che alterna momenti in cui è una forza della natura anche a livello mentale e altri in cui non sembra più lui. Può sempre regalare sorprese, ma il fatto che abbia saputo guidare la Ducati mi fa pensare che riuscirà a farlo anche con la Honda".

"Spero che la Yamaha recuperi la competitività persa, anche se al momento non vedo segnali incoraggianti. Per Valentino Rossi sarebbe drammatico se non succedesse" aggiunge il giornalista, grandissimo esperto di motori.

SPORTAL.IT | 10-11-2018 11:45