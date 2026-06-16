Nico Paz, aveva ragione Fabregas: schiaffo all’Inter, vuole solo il Como

Fabregas aveva previsto tutto: Nico Paz sceglie ancora il Como e gela Marotta. Il Real Madrid è già stato avvisato, i motivi della decisione dell'argentino

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Fabregas l’aveva detto sin dall’inizio: Nico Paz non andrà all’Inter. Una profezia destinata ad avverarsi, perché dalla Spagna arriva una notizia clamorosa. Il gioiello argentino, che spera di ritagliarsi un ruolo da protagonista ai Mondiali, ha infatti comunicato al Real Madrid la volontà di proseguire la sua avventura a Como. Uno schiaffo a Marotta, ma soprattutto una conferma per Cesc: con la permanenza del numero 10, la corsa alla Champions League fa decisamente meno paura.

Nico Paz, Inter beffata: il sogno nerazzurro svanisce

Chivu dovrà farsene una ragione: Nico Paz non indosserà la maglia dell’Inter, almeno nella prossima stagione. Il club di viale della Liberazione ha provato in tutti i modi a convincere il classe 2004, arrivando persino a coinvolgere il vicepresidente Javier Zanetti, grande amico del padre del fantasista. Fino a poche settimane fa sembrava ci fossero spiragli concreti per il colpo a effetto, ma ora la situazione si è completamente ribaltata. E tornano alla mente le parole pronunciate a fine stagione da Fabregas, che si era sbilanciato sul futuro del suo gioiello.

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Il Real Madrid e il diritto di recompra

Come riferisce il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid ha tempo fino al 30 giugno per esercitare la recompra da 10 milioni di euro. In alternativa, l’operazione può essere rimandata alla prossima stagione, purché completata entro il 30 giugno 2027. La “Casa Blanca” continua a riporre massima fiducia nel talento di Nico Paz, ma il giocatore ha già informato Florentino Perez e José Mourinho di voler restare un’altra stagione a Como, dove avrà la possibilità di giocare la Champions League da titolare inamovibile e leader della squadra.

La scelta di Nico Paz: centralità nel progetto Como

Nico Paz è la stella del Como. I suoi 12 gol e 7 assist lo hanno consacrato come uno dei talenti più brillanti della Serie A, secondo molti addirittura il più decisivo. A Madrid, invece, rischierebbe di essere solo uno tra tanti, con il pericolo concreto di finire spesso in panchina. Il caso del connazionale Mastantuono, acquistato dal Real per circa 45 milioni dal River Plate, dimostra quanto le pressioni del Bernabeu possano essere difficili da sostenere per un giovane talento. Per questo la scelta è quella della continuità: crescere ancora a Como, agli ordini di Fabregas, e rimandare il grande salto. Poi si vedrà.