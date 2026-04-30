Il fattore decisivo per Nico Paz all'Inter si chiama Javier Zanetti, la clausola del Real Madrid e Mourinho diventano marginali

Ora che l’estate è più vicina e con essa la riapertura della sessione estiva di calciomercato, la questione Nico Paz assume sale al rango di tema di strettissima attualità. Non solo per il Como e Cesc Fabregas, che pure lo ha esaltato e lanciato nel calcio che conta. Il Real Madrid si avvarrà di una clausola diventata quasi di dominio pubblico, il cui contenuto non consente iperboli o interpretazioni estensive se non che la società non cederà l’argentino a prezzo d’occasione dopo che in Serie A ha acquisito una maturità tale da aver provocato movimenti, contatti e imbastito trattative da parte dei club di mezza Europa. Liga, Premier o il nostro campionato non c’è differenza: Nico è il nuovo fenomeno della Gen X da aggiudicarsi subito.
- Nico Paz e il diritto del Real Madrid
- Gli step del contratto
- L'inserimento dell'Inter
- Il fattore Zanetti più che il fattore Mou
Nico Paz e il diritto del Real Madrid
A Como è arrivato per crescere, ma potrebbe a breve far ritorno al Real grazie alla continuità, l’impegno e l’applicazione di questi mesi sotto la guida dell’ex Barcellona (che paradosso) Cesc Fabregas, che si sta presentando come guru oltre che tecnico per la sua visione di gioco.
Ma Nico Paz è davvero il talento che promette di diventare? “Ha tutto ciò che serve per essere una stella mondiale: fisico, tecnica, intelligenza e versatilità. È troppo forte per Como, ed è difficile immaginare che il Real Madrid lo lasci andare di nuovo”, lo ha elogiato così Dietl in un suo intervento su Transfertmarkt.
Francesco Totti ha detto: “Io l’unico che sto guardando in questo momento, che non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo”. L’elogio è necessario, eppure non è affatto scontato l’esito di una sola delle trattative imbastite in questi mesi.
Gli step del contratto
La situazione, d’altronde, non consentirebbe di avventurarsi in ipotesi e suggestioni azzardate e prive di riferimento alla volontà del Real Madrid e agli obiettivi del club. Con il Como c’è un accordo costituite da tre step: il club di Fabregas aveva sborsato 6 milioni per il cartellino garantendo ai blancos il 50% di un’eventuale rivendita. La prima clausola è scaduta a giugno 2025 e garantiva il riacquisto del giocatore pagando 9 milioni.
L’inserimento dell’Inter
Il club spagnolo potrà fare lo stesso a giugno 2026 mettendoci un milione in più, mentre nel 2027 la clausola salirebbe a 11 milioni. Da qui il rifiuto dell’offerta del Tottenham, un anno fa pur avendo offerto 70 milioni.
La società madrilena avrebbe lasciato intendere al ragazzo di tenersi libero dalla prossima stagione, senza considerare abbastanza pesante l’inserimento dell’Inter che, però, giocherebbe su un fattore determinante.
Il fattore Zanetti più che il fattore Mou
Javier Zanetti, figura centrale nell’organigramma della società di viale della Liberazione, vive un’amicizia salda con Pablo Paz, padre e mentore del talento argentino. Il vicepresidente nerazzurro ha condiviso con Pablo la maglia della nazionale argentina all’Olimpiade di Atlanta nel 1996 e il Mondiale del 1998 in Francia. Quando passa per Milano, non manca l’occasione di una cena presso il ristorante di proprietà dell’ex capitano nerazzurro.
Nico è uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter e non da oggi. Se dovesse scegliere un club, in virtù di questo canale preferenziale non ci sarebbe nulla di male a ritenere praticabile la strada Zanetti per arrivare al padre e all’attaccante di scuola Real. José Mourinho avrà il suo carisma, in questo affare, ma imputare al tecnico un ruolo così decisivo nel trasferimento dell’argentino potrebbe rivelarsi non proporzionato al rapporto Zanetti-Paz.
Le variabili possono essere anche un legame di amicizia, un rapporto di stima e fiducia. Il resto può arrivare, ma questo sarebbe già un buon inizio.