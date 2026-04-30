Il fattore decisivo per Nico Paz all'Inter si chiama Javier Zanetti, la clausola del Real Madrid e Mourinho diventano marginali

Ora che l’estate è più vicina e con essa la riapertura della sessione estiva di calciomercato, la questione Nico Paz assume sale al rango di tema di strettissima attualità. Non solo per il Como e Cesc Fabregas, che pure lo ha esaltato e lanciato nel calcio che conta. Il Real Madrid si avvarrà di una clausola diventata quasi di dominio pubblico, il cui contenuto non consente iperboli o interpretazioni estensive se non che la società non cederà l’argentino a prezzo d’occasione dopo che in Serie A ha acquisito una maturità tale da aver provocato movimenti, contatti e imbastito trattative da parte dei club di mezza Europa. Liga, Premier o il nostro campionato non c’è differenza: Nico è il nuovo fenomeno della Gen X da aggiudicarsi subito.

Nico Paz e il diritto del Real Madrid

A Como è arrivato per crescere, ma potrebbe a breve far ritorno al Real grazie alla continuità, l’impegno e l’applicazione di questi mesi sotto la guida dell’ex Barcellona (che paradosso) Cesc Fabregas, che si sta presentando come guru oltre che tecnico per la sua visione di gioco.

Ma Nico Paz è davvero il talento che promette di diventare? “Ha tutto ciò che serve per essere una stella mondiale: fisico, tecnica, intelligenza e versatilità. È troppo forte per Como, ed è difficile immaginare che il Real Madrid lo lasci andare di nuovo”, lo ha elogiato così Dietl in un suo intervento su Transfertmarkt.

Francesco Totti ha detto: “Io l’unico che sto guardando in questo momento, che non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo”. L’elogio è necessario, eppure non è affatto scontato l’esito di una sola delle trattative imbastite in questi mesi.