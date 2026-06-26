Svolta decisiva nella trattativa che vede il club lacustre avere la meglio sulla società nerazzurra e chiudere per avere l'argentino un'altra stagione

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Stavolta la svolta ha del clamoroso, perché Nico Paz rimarrà al Como sospendendo il giudizio sul mercato dell’Inter nella piena consapevolezza che l’eventualità era più che prevista dall’accordo raggiunto già ieri a Madrid. Cesc Fabregas lo aveva annunciato e lasciato intendere: avrebbe fatto il possibile per trattenere l’argentino e così è stato. La prossima stagione sarà ancora sul lago, poi si capirà se l’intesa con la società nerazzurra -possibile in una fase successiva – condurrà a un’evoluzione ulteriore.

Il Como si aggiudica Nico Paz

A confermare il raggiungimento dell’accordo è stato, anche stavolta, Fabrizio Romano, il quale ha illustrato i termini del contratto: il Como ha trovato l’intesa con il Real Madrid per l’acquisto a titolo definitivo di Nico Paz per circa 60 milioni di euro, dopo il riscatto dei Blancos nella giornata di giovedì e i nuovi dettagli relativi alla proprietà del cartellino.

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L’accordo tra i due club è stato raggiunto nelle ultime ore, con il centrocampista argentino destinato quindi a restare in Serie A e a concorrere al sogno del club lacustre. Decisiva anche la volontà del giocatore, che avrebbe espresso il desiderio di proseguire la sua avventura al Como secondo Romano, o comunque di non tornare in Spagna preferendo continuità e centralità nel progetto tecnico.

Nonostante la cessione, il Real Madrid ha deciso di non perdere completamente il controllo sul talento argentino, mantenendo infatti una clausola di recompra e una percentuale sulla futura rivendita.

Giovedì decisivo per l’accordo

La giornata di ieri è stata decisiva per sbloccare definitivamente l’operazione, sigillare l’accordo e negoziare l’inserimento di queste parti al contratto. Dopo il riscatto formale da parte del Real Madrid, le parti hanno continuato a dialogare per trovare una soluzione che potesse soddisfare tutte le componenti coinvolte.

Il Como ha insistito per ottenere il giocatore a titolo definitivo e i Blancos hanno concesso al club italiano la possibilità di prendere Nico Paz a un prezzo di favore, con una sorta di prelazione ma da sfruttare entro martedì 30 giugno. Al contrario per l’Inter la somma richiesta sarebbe stata superiore, di almeno 70 milioni.

Lo scatto del Como per superare l’Inter

Suwarso ha valutato ogni singola componente e ha investito la cifra richiesta mentre il club spagnolo ha deciso di mantenere comunque il controllo sul giocatore, con la possibilità di riacquistarlo con una recompra di 80 milioni valida solo un anno oltre a inserire anche una clausola sulla futura rivendita. Insomma, anche per Nico Paz e Florentino Perez il controllo è tutto.